Cauca no se merece candidatos de esa categoría, de esa bajeza: Arturo Calle

Arturo Calle respondió a las declaraciones del candidato a la Gobernación del Cauca, Víctor Ramírez, quien afirmó que el empresario aceptó venir a esta región cuando él, siendo alcalde, le habló de las economías subterráneas, el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

El empresario afirmó que desconoce “absolutamente” al aspirante, y lamentó que alguien que busca ocupar un cargo de elección popular invite a empresarios diciéndoles que hay dinero producto del narcotráfico.

“Cómo es que un tipo que quiere ser gobernador, dice que invitó a empresarios, y les dijo vengan, hagan presencia que aquí hay plata del narcotráfico y les va a ir bien, increíble”.

Calle expresó que su empresa es una de las más transparentes en el País, lleva 55 años y explicó que en la única ciudad donde no hacen presencia en la actualidad es en Riohacha.

“Se da el 100% el honor de no ser evasor del dinero honesto, transparente, de hacer una labor social espectacular, de generar empleo, yo al señor no lo conozco absolutamente para nada”.

El empresario hizo un llamado a los payaneses y caucanos para que se fijen por quién van a votar.

“Ese señor no merece un cargo público importante (…) Un departamento tan querido y sufrido no tiene derecho a candidatos de esa bajeza y esa categoría primero es falso, hay que respetar a los empresarios serios y de calidad, los votos se consiguen demostrando la calidad del ser humano lo que hace y ha hecho, pero no diciendo eso”.

Arturo Calle dijo que el día que la empresa haga dinero con base en la corrupción y malos recursos, “ese día esta empresa no tiene derecho a existir”.