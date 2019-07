Cerca de tres mil campesinos advierten con retomar cultivos ilícitos en el sur de Córdoba

Según el vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Arnobis Zapata, cerca de 3 mil campesinos que equivalen a igual número de familias que se acogieron al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), retornarían a la siembra de coca tras los incumplimientos del Gobierno Nacional.

De acuerdo con lo precisado por Zapata, ante la compleja situación varios campesinos han salido del territorio cordobés con destino a zonas como el Catatumbo (Norte de Santander) y Nariño, a cultivar la hoja de coca para subsistir.

Agrega que, el panorama es crítico en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, donde asegura que aún no han empezado los proyectos productivos anunciados desde hace ocho meses.

“Si no tienen proyectos productivos no van a poder generar ingresos y si no generan ingresos tienen dos opciones, o desplazarse de los territorios o volver a sembrar coca. En estos momentos, le estamos haciendo el último llamado al Gobierno Nacional porque ya hicimos una movilización y el Gobierno adoptó unas medidas que no han servido para nada porque todavía no se han implementado los proyectos productivos”, plantea Arnobis Zapata.

Al tiempo establece que “hemos registrado entre 30 y 40 campesinos que se han ido al Catatumbo y Nariño, a raspar coca, a buscar su comida por allá esperando los proyectos productivos. A la gente no se le puede pedir que no siembre coca porque el Gobierno incumplió con todo lo que había prometido. Estamos hablando de 3 mil familias que podrían volver a sembrar coca”.

Como ultimátum, los campesinos dieron hasta mediados de septiembre para que el Gobierno Nacional, implemente los proyectos productivos en las citadas zonas golpeadas por la violencia en Córdoba.

Frente a la grave denuncia, el coordinador del PNIS en Córdoba, Rafael Hoyos, manifiesta que “hay unas instancias para la implementación del programa, una que se llama Comisión Municipal de Planeación Participativa y cada dos meses nos estamos reuniendo, ahí participan los delegados de las comunidades, de las alcaldías y gobernación. Todos los delegados manifiestan continuar con el programa. Hay unas personas que han tenido dificultades con la entrega de documentos como el Sisbén, documento de predio, y digamos se ha suspendido, pero, no hay información de que 3 mil familias estén pensando en retirarse del programa”.