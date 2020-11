"Cerdos, populistas y payasos se me callan la boca": "Chumi", concejal de Bucaramanga

En una plenaria del Concejo de Bucaramanga que se realizaba de manera virtual se originó un enfrentamiento entre los concejales Danovis Lozano, Carlos Felipe Parra y Luís Fernando Castañeda.

Todo radica, luego de que la semana pasada no se aprobara un proyecto de acuerdo que pretendía proteger a los animales.

Polémica en Concejo de Bucaramanga por hundir un proyecto que protegía a animales

Los concejales Lozano y Parra en sus redes sociales manifestaron que muchos de los colegas que votaron por él "no" a este proyecto, en sus campañas políticas propusieron proteger a los animales como "estrategia" para ganar.

A los cinco días (domingo 29 de noviembre) se volvió hacer otra plenaria para el proyecto de auxilios funerarios de la Alcaldía, allí quienes votaron por él "no" a la protección de animales, aprobaron esta nueva propuesta.

Al momento de que Luís Fernando Castañeda, concejal del partido Centro Democrático, iba a opinar, tildó de "cerdos, populistas y payasos" a sus colegas.

"A los cerdos no les tiro perlas, concejales populistas me respetan el uso de la palabra, no sean payasos, se me callan la boca", decía el concejal Castañeda.

Esto destapó una discusión entre los concejales que estaban siendo atacados, situación que llevó a aplazar la plenaria.