Clínica de Santa Marta no atenderá más casos de pacientes con deficiencias respiratorias

A través de un comunicado a la opinión pública, la clínica de La Mujer informó que temporalmente no recibirán los servicios que requieran oxígeno, ya que no cuentan con capacidad de estos equipos.

El documento invita a sus afiliados a no considerarlos como opción en una urgencia ya que no podrían garantizar la atención, motivándolos al uso de otras aseguradoras, y no descartar la atención a domicilio o la tele consulta.

La clínica tiene una capacidad instalada de 12 UCI para adultos las cuales están siendo utilizadas en su totalidad por casos de COVID-19.

De acuerdo con el último informe del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, la ciudad se encuentra en el 82.8% de camas ocupadas.