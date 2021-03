Clínica se equivocó al entregar un cadáver en Santa Marta

Una sorpresa se llevaron los familiares de Jairo Acosta, de 59 años de edad, al darse cuenta que el cuerpo que habían recibido por parte de la clínica Cehoca, no correspondía al hombre fallecido tras una caída que afectó su salud.

Luz Marina Melo, esposa de Acosta, explicó que durante la entrega del cadáver le advirtieron que por protocolos de bioseguridad no podía verlo. Sin embargo, ya cuando se encontraban en el funeral decide contradecir la orden y descubre el error del centro médico.

“Cuando lo voy a ver, nos damos cuenta que ese no era Jairo, es decir, me entregaron un cuerpo equivocado”, dijo la mujer, quien agregó que la situación es una burla al dolor ajeno y que el cuerpo equivocado tenía puesta la ropa de su esposo. “El hombre que me entregaron tenía bigote, pelo largo y era canoso. Mi marido no tenía cabello”, puntualizó.

Asimismo, Yuleidis Acosta, hija del fallecido hizo pública la grave denuncia contra la clínica, y señala que a la fecha “no nos dan explicación de cómo pudo ocurrir algo tan grave, llegamos a pensar que mi papá estaba vivo, porque según el cuerpo que nos llevamos era el único que había fallecido”.

Finalmente, ante los reclamos la entidad hizo el cambio de cadáver. Sin embargo, el asunto preocupante para este núcleo familiar es que el cuerpo equivocado correspondía a un paciente con COVID-19, por lo que exigieron que se les tomara el test de coronavirus para descartar si hubo contagios.