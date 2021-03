En segunda instancia confirman condena contra militares por falso positivo en el Magdalena

El Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta confirmó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato el 27 de noviembre de 2018, en contra de 6 militares por el asesinato extrajudicial de Julio César Martínez Ortega.

El falso positivo fue perpetrado por uniformados adscritos al Batallón de Infantería Mecanizado Número 5 “Córdova” el día 18 de mayo de 2007, en el sector denominado ‘Barcelona’ en zona rural del municipio de Chibolo.

Por este homicidio, se mantiene la sentencia de 32 años de prisión, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 17 años y una multa de 2 mil salarios mínimos mensuales vigentes.

La tropa a cargo del capitán Fredy Flechas Gamba, presentó a la víctima como subversivo dado de baja en combate quien, según el informe de operaciones, portaba un arma catalogada como material de guerra, calibre 32 largo, con 4 cartuchos sin utilizar.

Sin embargo, las investigaciones criminalísticas concluyeron que, dada la pésima condición de arma de fuego y su no funcionamiento, la víctima no pudo atacar a los uniformados, si no que recibió los impactos de bala estando de espaldas a sus victimarios o cuando ya había sido doblegado por los miembros de las fuerzas militares.

De acuerdo con información que entregó la familia, Julio César se movilizaba en un bus de servicio intermunicipal desde Valledupar y en el camino fue interceptado por los uniformados del Ejército Nacional.