CNE niega petición de revocatoria de candidatura de Yolanda Wong a alcaldía de Cartagena

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidata del Partido de La U a la alcaldía de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, con lo que seguirá su carrera por llegar al Palacio de la Aduana sin la sombra de la inhabilidad.

La inscripción de Wong había sido demandada alegando que estaba inhabilitada por haberse postulado a esta contienda apenas nueve meses después de haber dejado el cargo como alcaldesa encargada y no 12 meses después como lo establece la norma.

Lo que detalló el CNE es que en este caso en particular no aplica la inhabilidad, porque esta solo aplica para quien fue elegido popularmente o fue nombrado en encargo para terminar un periodo. “No ocurre lo mismo cuando la persona ocupa el cargo en situación administrativa de encargo, ya que en esos casos no se entiende que sea un reemplazo”, detalla el CNE.

