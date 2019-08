Colegios de Santander que están a cargo del FFIE podrían convertirse en elefantes blancos

Los 106 millones de pesos que deberían invertirse en 23 infraestructuras educativas en la región no se han visto reflejados, pues no hay avance de las obras y estos contratos están a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).

Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la participación ciudadana, dijo que por estas obras que están quietas, cerca de 18 mil niños se han visto afectados ya que no han podido recibir clases.

"Estos elefantes blancos que tienen que ver con la prestación de servicios públicosesenciales, en este momento en educación, no tienen utilidad publica y eso preocupa a la Contraloría. En educación se están disponiendo de 5 billones con dificultades contractuales", dijo Luís Carlos Pineda.

Piedecuesta, Floridablanca, Bucaramanga, Oiba, Charalá, Güepsa, Puerto Wilches, Cimitarra, Sabana de Torres y Bolívar, son los municipios que no han tenido avances con los colegios.

El alcalde de Floridablanca, Hérctor Mantilla, dijo que se siente estafado en este proceso que retrasa el desarrollo y educación en su municipio.

“No se ha entregado una sola aula, apenas hay 2 que están avanzando y van a penas en el 35%; 3 mas ni siquiera se han iniciado. Por eso pedimos al FFIE que acepte que le quedó grande y que nos reintegre los dinero que no se han gastado y nosotros así no se construyamos no tres si no una sola aula, pero que sea en menos tiempo y respondiéndole a la ciudadanía".