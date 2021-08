Con abusos quieren controlar la informalidad en Santa Marta: líderes sociales

Defensores de derechos humanos han calificado como desproporcional el uso de la fuerza que utilizan los operarios de la Unidad Defensora del Espacio Público (UDEP) y uniformados de la Policía, quienes a diario realizan el desmonte de carretas o puestos de ventas informales en Santa Marta. Para los analistas no existe una justificación para el empleo de métodos de abusos y represión.

Esta semana una nueva escena recapitula la polémica, se trata del operativo en el que Jhon Javier Mallorquín, un vendedor de verduras en el mercado, le confiscaron su mercancía de trabajo avaluada en $700.000.

“Ellos lo que tenían que hacer era rodar la carretilla, pero no, me quitaron todo y además de eso me trataron como un delincuente. Un Policía sacó una pistola para amenazarme. Ahora me toca huir del que era mi lugar de rebusque porque los de la UDEP me quieren dar una paliza y judicializarme”, explicó Mallorquín.

Sobre este caso Lino Pereira, ha dicho que “fue una forma retadora, indolente de los funcionarios, que agarran sus bolillos con el único ánimo de agredir. Están embriagados de poder y a pesar que se les indicó desde un principio que lo que hacían era inconstitucional, le ha importado poco las sentencias de la Corte... En la ciudad no existen elementos de políticas públicas que permitan tener una reconversión laboral”.

Le puede interesar:

En esta misma línea, Jennifer del Toro catalogó a la UDEP como un “comando de persecución que nos cuenta $4.000 millones”. La analista del conflicto armado Norma Vera, agregó que “mientras los criminales circulan con tranquilidad por las calles, 12 policías y la UDEP se dedican a perseguir y maltratar a este vendedor informal. Si seguimos así, jamás tendremos resultados efectivos en materia de seguridad”.

A través de un comunicado, la alcaldía distrital justificó el operativo indicando que, un funcionario iba ser atacado en el cuello con un machete en medio del altercado. Y sobre el posible abuso, dicen “iniciar las investigaciones necesarias para verificar que todo se haya realizado conforme a lo exigido en la ley”.

De acuerdo con el panorama socioeconómico revelado por el programa ‘Santa Marta Cómo Vamos’ actualmente la ciudad presenta altos niveles de pobreza monetaria del 55,1 % y de pobreza extrema del 23,1%, una tasa de desempleo del 16,1 % y desempleo juvenil del 28,2 %; y una informalidad del 64 %.