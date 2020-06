Con dos celulares, cerca de 40 niños de Girón intentan estudiar en pandemia

Solo con dos celulares y sin internet, cerca de cuarenta niños de la vereda Guaipí, Girón, llevan tres meses estudiando, pues los menores no tienen otros aparatos electrónicos para recibir sus clases.

Estos celulares son prestados por parte de los líderes comunales para que los menores no desistan de la educación.

Los padres de familia piden ayuda al gobierno local para que esta población tenga, aunque sea un computador, para que estudien en conjunto.

Puede leer : El Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga podría operar en un mes

Sin embargo la respuesta de las autoridades locales, es que no hay recursos y que las guías son llevadas a sus veredas para evitar deserción escolar.

"El tema es que no hay recursos para eso, es una situación compleja, la administración no tiene cómo entregar un equipo a cada estudiante y suministrarle el costo del internet en sus casas, lo que sí es cierto que los que no tengan capacidad para comprar un computador o teléfonos inteligente, los colegios están entregando guías físicas para que los estudiantes no se queden sin recibir el material didáctico", Secretario de educación de Girón,Juan José Gómez.

Lea en La W: Seis centros de salud de Piedecuesta podrían convertirse en elefantes blancos

El jefe de cartera explicó que no hay queja oficial en la secretaría de Girón de esta carencia de aparatos electrónicos y conectividad,