Concejal de Bucaramanga recibió amenazas de muerte

El concejal saliente de Bucaramanga, Uriel Ortiz, manifestó que las intimidaciones que ha recibido han sido llamadas, mensajes y un sufragio que llegaron a su casa en el que amenazaba de muerte al corporado y su familia.

Ortiz explicó que a su inmueble llegó una tarjeta de condolencia y un panfleto declarándolo objetivo militar firmado por "Águilas Negras".

No obstante, a su hija de 26 años también le han realizado llamadas intimidantes en las últimas semanas.

"Me declaraban objetivo militar por estar apoyando a sindicatos, derechos humanos, que ya me habían advertido, que espera que no le pase lo que le pasó a mi hermana, ya le han hecho llamadas a mí hija, dos llamadas a mí. Envían ahora esas tarjetas de condolencia pero en la mitad iba un panfleto , como una carta amenazante", dijo .

El dirigente político dijo que en un principío pensó que las amenazas venían de la campaña pero al ver que continuaron, lo puso en conocimiento de las autoridades competentes.

Los hermanos del concejal salieron del país hace varios años a raíz de que recibieron amenazas similares a las que actualmente está recibiendo el corporado.