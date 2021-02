Concejal de Manizales denunció que supuesto colado de la Gobernación se habría vacunado

El Concejal de Manizales, Christian Pérez Holguín, dio a conocer una denuncia en donde manifiesta que un importante contratista de la Gobernación de Caldas al parecer se coló para ser vacunado entre los primeros de la población priorizada.

En diálogo con La W Radio expresó que, "es absolutamente preocupante la denuncia que se viene presentando en las redes sociales y en la ciudad, en la cual presuntamente dos personas muy cercanas a la Gobernación de este departamento, por lo menos una de ellas que labora allí, se habría saltado la fila a partir de diferentes influencias con el propósito de ser vacunados por la COVID-19 antes de su turno. Es una situación triste, si se tiene en cuenta que al parecer estas dos personas no estarían dentro de la población priorizada para aplicarse el biológico", expresó el corporado.

Agregó que es muy lamentable el mensaje que se le envía no sólo a la ciudadanía de Manizales y Caldas, sino a los profesionales de salud que día a día salen a batallar contra el virus y que no han podido acceder a una vacuna porque las que llegaron no son suficientes.

Por último, solicitó a las autoridades de salud esclarecer el posible hecho-

