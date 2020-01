Concejo de Montería niega viaje al alcalde Carlos Ordosgoitia

La Comisión de Gobierno y Asuntos Sociales del Concejo de Montería, negó el proyecto mediante el cual el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanín, solicitaba un permiso para salir a Puerto Rico, con el fin de acompañar el torneo de verano de la Serie del Caribe 2020.

La ponencia de la negativa estuvo a cargo del exaspirante a la Alcaldía de Montería y hoy concejal, Salin Ghiasays, quien sostuvo que no hubo sustento para dicho viaje.

“Todos los argumentos fueron escuchados por parte de los concejales que hacen parte de la Comisión y los que no hacen parte de la Comisión que tienen voz pero no voto. El alcalde no presentó en el proyecto de acuerdo una invitación formal por parte de la Confederación del Caribe, por parte de la Federación de Béisbol, por parte de la Alcaldía de Barranquilla, todos tenemos entendido que Barranquilla va a solicitar la sede de la Serie del Caribe”, sostuvo el concejal.

Al tiempo agregó que “Montería hoy no cumple con los requisitos de la Confederación del Caribe, para ser sede. Hay temas muy importantes en la ciudad como el Programa de Alimentación Escolar que arrancamos ya las clases y aún no arrancamos con el Programa de Alimentación Escolar, necesitamos que el alcalde esté al frente de ese proceso para que lo saque adelante, este es un Concejo que se ha declarado en independencia”.

Por su parte, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, a través de su cuenta en Twitter, sostuvo que “Comisión de Asuntos Sociales del Concejo negó permiso que solicité para viajar a Puerto Rico junto al alcalde de Barranquilla, con el fin de fomentar intercambios deportivos para que eventos internacionales como la Serie del Caribe, que atraen turismo e inversión, lleguen a la región”.

Así mismo, desde la administración municipal se informó que “el Concejo niega el permiso porque no se anexó la invitación, sin embargo, la ley no exige eso, como lo hicieron saber los concejales. Ese es el artículo 112 de la ley 136 de 1994. Lo que pide es el informe previo como explicar las razones y justificación del viaje, y así se anexó al proyecto”.

Los concejales que negaron el proyecto fueron Alberto Cuéter, Salin Ghisays, José David Wberth y Santiago Pérez.

Mientras, los concejales Nelson Rivera del Partido Conservador y Carlos Zapata del Partido de La U, respaldaron la iniciativa.