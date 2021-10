Concurso Nacional de Belleza denuncia penalmente a Natalie Ackermann

El Concurso Nacional de Belleza (CNB) anunció este miércoles que presentó denuncia penal en contra de Natalie Ackermann, representante de Miss Universe Colombia, por presunta usurpación de derechos de propiedad industrial. Además, presentaron una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio.



Según detalló uno de los abogados del CNB, Akerman estaría violando la Ley 31 de 1985 con la que se garantiza que solo esa organización puede llevar representación a certámenes internacionales y con el concurso de Miss Universe Colombia se está violentando.



“Esa ley reguló que solamente el CNB tendrá la representación del país, eso es muy importante, porque no cualquiera puede estar representando a Colombia como le dé la gana. Mucho menos se puede afectar con esto un patrimonio como el del Concurso Nacional de Belleza”, detalló uno de los abogados del CNB.



Los mismos juristas dijeron en una rueda de prensa que el CNB nunca ha tenido la franquicia de Miss Universo, pero que todos los privados que la han tenido “respetaban la ley que la reina elegida en Cartagena, la representaría”. Eso cambió desde el año pasado cuando Ackermann realizó un certamen en Barranquilla y hace pocos días realizó otro en el cual fue seleccionada como Miss Universe Colombia la cartagenera Valeria Ayos.

Ackermann niega acusación

A través de un comunicado de prensa de la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise, del abogado Abelardo De la Espriella, la representante de Miss Universe Colombia, Natalie Ackermann aseguró que no ha sido notificada de ninguno de los procesos que anunció el CNB y negó haber usurpado los derechos de propiedad industrial de esa marca.



“Miss Universe Colombia es la titular y/o licenciataria autorizada de todos y cada uno de los derechos de propiedad industrial que giran en torno a su actividad comercial y al certamen de belleza. No es cierto que la Ley 31 de 1985, señala que “solamente el Concurso Nacional de Belleza (CNB) tendrá la representación del país en certámenes internacionales”. Esta ley no se refiere a ningún concurso específico”, se lee en el comunicado.



Además, señalan que “no existe afectación al patrimonio nacional ni a la institucionalidad histórica. El Concurso Nacional de Belleza (CNB) es una iniciativa privada que, debido a la libre autonomía de la voluntad privada, ha perdido injerencia en la selección de la representante de Colombia para este importante encuentro de belleza internacional”.



El abogado De la Espriella indicó que esta acción anunciada por el concurso y su presidente Raimundo Angulo se debe a que el empresario “se resiste a entender que ya su tiempo pasó y que el reinado nacional de belleza no es lo que fue en algún momento. Hoy Miss Universe Colombia es la franquicia que maneja el concurso de belleza más importante y exitoso de Colombia y eso el señor Angulo parece no aceptarlo, por eso recurre a leguleyadas sin ningún sustento jurídico para tratar de intimidar a Natalie Ackermann”.