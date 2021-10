Presuntas irregularidades en convenio entre Mincultura y Gobernación de Bolívar

Se prenden las alarmas por presuntas irregularidades en un convenio que se firmó entre el Ministerio de Cultura y la Gobernación Bolívar por $66.000 millones para proyectos de intereses cultural en ese departamento.

Se trata de un coctel de vicios de forma que, según denuncias conocidas por este medio, ponen en riesgo los recursos que se irían a los bolsillos de quienes necesitan financiar sus campañas de 2022 en esa región del país.

Este proceso, que es un convenio administrativo, refleja justamente lo que podría seguir pasando en Colombia antes de las elecciones luego de permitirse la modificación de un artículo de la Ley de Garantías en el Plan Nacional de Desarrollo: plata circulando entre entidades estatales ¿para financiar proyectos necesarios o para ayudarle a los políticos?

En esta investigación de Sigue La W encontramos que de los recursos asignados por el Ministerio de Cultura, 30 mil millones de pesos ya fueron adjudicados a uno de los megacontratistas favoritos de la casa Char.

Claudia Álvarez, secretaria General del Ministerio de Cultura, manifestó en Sigue La W que “no se ha hecho el giro de ningún recurso en este momento, el Ministerio no le ha entregado ningún peso al departamento y no se ha hecho porque, aunque la cláusula habla de un solo pago, nosotros tenemos claro que hay que hacer un flujo de caja que se le pidió a la Gobernación”.

“Otra cosa que toca aclarar es que el convenio no se hace para obra […] firmamos el convenio, pero hubo un error y es que se tuvo que haber dicho desde el principio que los pagos se iban a hacer de acuerdo al flujo de caja”, indicó.

Dijo que “el convenio habla de dos clases de garantías, una es la garantía que nosotros le exigimos al departamento para efectos de la cuenta donde se van a manejar los recursos, y otras son las garantías de obra que no corresponden al convenio, las cuales la Gobernación le debe exigir a los contratistas”.

Por su parte, Carolina Ariza, secretaria General de la Gobernación de Bolívar, señaló que “tenemos como política en la Gobernación que ningún contrato maneja anticipos, permitiendo que el pago depende del avance en la ejecución de las obras”.

Finalmente, Juan Mauricio González, secretario jurídico de la Gobernación de Bolívar, expresó que “cada uno de los sitios de una licitación pública son el resultado de un proceso de maduración del proyecto”.