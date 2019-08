"Confío en la justicia colombiana": Alejandra Ojeda tras pruebas médicas a Juan Valderrama

Uno de los casos de presunto feminicidio más sonados volvió a cobrar vida en Santander, luego de que se diera a conocer que Juan Valderrama, quien habría asesinado a la sargento chilena Ilse Amory Ojeda se someterá a unos exámenes psiquiátricos el 22 de agosto.

Flor Alba Cely, la abogada del agresor, dijo que, " el fiscal ordenó los exámenes y Medicina Legal asignó que los estudios se harán el jueves 22 de agosto, la defensa busca que si hay imputabilidad o inimputabilidad, si el es inimputable no irá a una cárcel en el caso que se le condene, eso lo hace el juez fallador, entonces iría un centro psiquiátrico, porque como penalista considero que una persona con problemas mentales no tiene porque estar en una cárcel, porque la gente corre peligro, eso es lo que busca la defensa".

Tras estos exámenes, La W contactó a Alejandra Ojeda, hermana de Ilse Ojeda, quien aseguró que a pesar de que a Juan Valderrama se le realicen dichos estudios, confía en la justicia colombiana, pues el agresor fue policía y antes de entrar a la institución lo debieron someter a unos exámenes mentales.

"Porque una persona con síntomas de locura no los manifiesta de un momento a otro, el estuvo en la Policía , él se sometió a exámenes, ningún médico que sea bien calificado le va a dar el diagnóstico que está loco, estamos tranquilos, sabemos que es una formalidad que debe hacer la justicia, el hizo un crimen organizado, no hay por dónde ver que este hombre está loco, el apunta más que es un psicópata, según lo que me dicen los expertos en Chile",

Aseguró que si el resultado favorece a Juan Valderrama los familiares apelarán hasta que se haga justicia por la muerte de Ilse Ojeda.

Entre tanto, en Chile, la Fiscalía recoge más pruebas para continuar con la investigación de este caso en el que por el momento, se apunta a que mientras esta pareja vivía en ese país, la sargento fue sometida a maltrato físico y psicológico.

"Lo nuevo de acá, la Fiscalía hizo nuevas entrevistas a vecinos de mi hermana, a familia directa, y se ratificó una vez más todo el daño psicológico y físico que le hizo este hombre a mi hermana, la cantidad de abusos a la que fue sometida, mi hermana venía sufriendo mucho con él, todos los fines de semana había violencia", dijo Ojeda.