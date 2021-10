Congresistas rechazan ausencia del Gobierno Nacional durante reunión de la frontera

Las autoridades en Cúcuta lideraron una mesa de trabajo junto a los senadores Antonio Sanguino, Andrés Cristo, representantes del gobierno departamental y los gremios económicos de la región; para hablar sobre la posible reapertura comercial de la frontera entre Colombia y Venezuela.

El encuentro dejó un sin sabor, por la no presencia de los delegados del Gobierno Nacional invitados a Norte de Santander.

El Senador Antonio Sanguino, aseguró “nos parece desobligante la ausencia del Gobierno Nacional a esta reunión, tenemos la información debo decirlo acá, que hubo orden del Palacio de Nariño para que las entidades que habían confirmado la asistencia a esta reunión, no asistieran”.

“Eso no puede ser permitido, el Gobierno Nacional no debe tratar así a la gente de Cúcuta y de la frontera, creo que el Gobierno debe venir a hablar las veces que sean necesarias con las autoridades, los actores de la región, los gremios. Habían confirmado el señor Gerente de Frontera, Migración Colombia, Cancillería y a última hora nos cancelaron o no vinieron sencillamente y eso debe saberlo la gente de Cúcuta y Norte de Santander, que no quisieron venir a conversar con nosotros”.

“Seguramente si le importa la frontera, pero con una lógica político-electoral y eso no puede ser admitido, la frontera no puede seguir siendo un cuadrilátero político entre los gobiernos nacionales de Colombia y Venezuela, porque quienes están pagando los costos son los empresarios y los ciudadanos”.

Los empresarios y las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander, siguen insistiendo al Gobierno Nacional la necesidad de permitir la apertura total de la frontera para recuperar la actividad económica de la región.