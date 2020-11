Convocan reunión para el 18 de noviembre por contaminación en el Lago de Tota en Boyacá

Luego de la tutela interpuesta por la Procuraduría Ambiental y Agraria de Tunja por presencia de plomo en el Lago de Tota, el director de Corpoboyacá, Herman Amaya, convoca a una mesa de trabajo para el próximo 18 de noviembre, con visita a la zona.

Al lugar fueron convocados el Ministerio de Ambiente; la Procuraduría general de la nación, al Secretario de Salud de Boyacá, Jairo Santoyo; a los alcaldes de los municipios de Sogamoso, Aquitania, Tota, Cuítiva, Firavitoba, Iza, Nobsa; asimismo, a la Empresa de Servicios Públicos departamental; y a Coservicios S.A. E.S.P.

La entidad ambiental se declaró respetuosa del proceder del órgano de control y en ese sentido suministrará toda la información necesaria que requiera.

“A la fecha, Corpoboyacá no tiene conocimiento de la existencia del auto admisorio del escrito de tutela; por consiguiente, no se cuenta con traslado por parte del juzgado competente. Una vez se surta este proceso, esta corporación dará el trámite prioritario correspondiente. (…) Es importante señalar que por competencias Corpoboyacá no mide la presencia de plomo.”, explicó Corpoboyacá.

En el documento la Procuraduría se solicita suspender el suministro de agua potable que proviene del lago de Tota para proteger el derecho a la vida, la salud, un ambiente sano y al agua potable de los habitantes de Sogamoso, Aquitania, Cuítiva, Firavitoba, Iza, Nobsa y Tota.