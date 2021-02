Córdoba: en casas de tabla y con techo de palma funcionarían algunas estaciones de Policía

En pleno ‘plan pistola’, en Córdoba se conocen las pésimas condiciones en las que se encontrarían algunos lugares que funcionan como estaciones de Policía en el sur del departamento, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio.

Uno de los casos se reportó en el corregimiento Juan José, del municipio de Puerto Libertador, donde una casa en pésimo estado, con paredes de tabla, techo de palma y a punto de colapsar haría las veces de estación para cerca de 22 uniformados del Escuadrón Móvil de Carabineros-(EMCAR), que fueron trasladados hasta la zona debido a la difícil situación de orden público.

Vídeo:cortesía Panorama del San Jorge.

Ante el delicado panorama, este medio consultó con el secretario de Gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez, quien dijo que desde el año 2016, el municipio dispuso de una propiedad para que fuese evaluada por parte de la misma Policía. Sin embargo, aún no se habrían obtenido respuestas.

“Es un tema que desde el año 2016, en su momento, el alcalde Espedito Duque Cuadrado, ofreció que podía dar el terreno que se necesitara para la construcción de la base en Juan José, en atención a que no está bien y que incluso hay normas que prohíben la presencia de uniformados en medio de la población. En ese sentido, en varios consejos de seguridad expusimos la situación y logramos un compromiso por parte del Ministerio de Defensa para la construcción de esa base y nosotros como municipio entregando ese predio”, señaló el funcionario.

“Solicitudes fueron y solicitudes vinieron en ese sentido porque nosotros como civiles no podemos ir a Juan José a comprar un predio en cualquier lugar, porque imaginamos nosotros que eso debe tener unos temas de tipo técnico o táctico y no puede ser cualquier terreno. Entonces, nosotros le dijimos a la Policía que hicieran la visita para que nos digan dónde podemos comprar el predio para que nosotros organicemos todo el tema legal y se lo entregamos para la construcción de la base. Hasta el momento no ha sido posible”, agregó el funcionario.

Este medio también consultó con la Policía al respecto, pero no se obtuvo respuesta y tampoco por parte del gobierno departamental.

Otra de las zonas donde también hay preocupación por las condiciones de una estación policial es en el corregimiento Callejas de Tierralta. En el lugar también evidenciaría una débil infraestructura.

En ese sentido el alcalde de la zona, Daniel Montero, indicó que “se formularon dos proyectos para presentarse al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-Fonsecon, a través de la plataforma Sipi, en la cual en la actualidad se está en busca de la viabilidad técnica del comando de Policía departamental. Callejas necesita una subestación tipo A, y con los lineamientos de la Policía tiene un costo aproximado de 2.500 millones de pesos por el área”.

Cabe recordar que en el año 2017, la estación de Callejas fue atacada por desconocidos. En el hecho, un subintendente de la Policía quedó herido.