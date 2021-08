Críticas desde Sucre al texto de estructuración de las curules de paz

Luego de que se revivieran las denominadas curules de paz que serán entregadas en 16 circunscripciones especiales para ser ocupadas por víctimas del conflicto, la forma en que se estableció su funcionamiento generó críticas entre algunas víctimas.

Uno de ellos es Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble (Sucre), asesinado por el parapolítico Salvador Arana, quien expresó su preocupación por que, a su juicio, el limitante territorial para ser elegido y votar por candidatos vulnera los derechos de los nueve millones de víctimas del conflicto a nivel nacional.

"Es un texto que revictimiza, pues no es posible que se pretenda dejar por fuera el derecho de elegir o ser elegido de las víctimas que no vivían en los lugares que aquí se mencionan, como en el caso de Sucre, los Montes de María. Como si no hubiera suficientes víctimas en La Mojana, en el Golfo de Morrosquillo" expresó.

De acuerdo con Díaz, es lamentable que se pretenda bajo el "desconocimiento" de la realidad que se vive en las regiones, implementar ese modelo cuando "la realidad evidencia y sustenta miles de casos donde los victimarios cruzaron fronteras invisibles y carreteras causando la muerte", señaló.