Decretan alerta roja hospitalaria en Córdoba por aumento en ocupación UCI

Desde la Administración Departamental se informó que el aumento representativo en la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos y el ascenso de casos positivos de COVID-19 en el municipio de Montería, se decretó la alerta roja hospitalaria en el departamento de Córdoba, con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud de la población que requiere cuidados intensivos.

“Hemos visto un aumento en todo lo que es el tema de las fiestas clandestinas, la economía prácticamente está reactivada en un 100%, y obviamente esa situación conlleva a que el virus esté en cifras más representativas. La situación en el departamento en estos momentos es compleja debido a que la capacidad instalada de camas UCI se encuentra específicamente en Montería, en un porcentaje que supera el 70%”, dijo el secretario de Salud de Córdoba, Carlos Vasco.

“Esa situación, y teniendo en cuenta el aumento de la positividad de casos a nivel departamental, nos está llevando a que hoy decretemos la alerta roja en Córdoba. Esta alerta establece según el sistema que tenemos determinado una serie de actuaciones que conllevan a asumir el control y manejo de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud frente al manejo de su capacidad instalada en temas de camas UCI, activar los equipos de reacción inmediata de la Secretaría de Salud departamental en conjunto con las autoridades locales para monitorear todo el comportamiento del tema de los componentes del sistema de referencia”, agregó el funcionario.

Frente a lo expuesto, las autoridades de salud señalaron que se hace necesario que los prestadores de servicio de salud hagan expansión de los servicios de cuidados intensivos, utilizando camas UCI no COVID 19.

Al tiempo, se reiteró la prohibición de las intervenciones quirúrgicas que no sean prioritarias y que requieran soporte de UCI, incluyendo las cirugías estéticas.

Entre tanto, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, sostuvo que no se descarta decretar toque de queda y ley seca en Semana Santa.

“La alerta roja se decreta porque es la forma de evitar que nuestro sistema colapse, pero no habrá medida contundente si no hay gente consciente. Si los cordobeses no entienden que nuestra conducta individual afecta el colectivo social, que la vacuna ya llegó, pero el COVID no se ha ido; y por eso es necesario que en Semana Santa haya un comportamiento ejemplar contra la pandemia, resguardándonos del COVID, porque no se descartan medidas de ley seca y toque de queda”, advirtió el gobernador.

El mandatario manifestó que para el próximo 23 marzo se ha programado una reunión con los alcaldes para adoptar decisiones que permitan mitigar los impactos del coronavirus.

Otra de las situaciones que fue duramente criticada por las autoridades departamentales serían las denominadas parrandas en las que se han realizado señalamientos a supuestos funcionarios que habrían participado de las mismas.

En ese sentido, el gobernador indicó que “no permitiremos que se empañe todo el sacrificio realizado por la irresponsabilidad de personas en fiestas clandestinas. Estamos luchando por reactivación y recuperación económica. No estamos en relajación social”, anotó el mandatario departamental.

Los casos de fiestas clandestinas han circulado en redes sociales, supuestamente en zonas como Montería, Cereté y Ciénaga de Oro.

En el caso de Montería, donde se decretó ley seca, el alcalde Carlos Ordosgoitia, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que se adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades. “¡Funcionarios a dar ejemplo! La pandemia no ha terminado. Pido a los funcionarios que hayan participado en encuentros con aglomeraciones, sin cumplir medidas biosanitarias, aislarse, realizarse la prueba COVID-19 y retornar a labores cuando el resultado sea negativo”.

Por otra parte, desde la alcaldía del municipio de Cereté, donde hay toque de queda y ley seca, también mediante un comunicado negaron haber otorgado permiso para presentaciones de artistas que habrían congregado gran cantidad de personas.

Cortesía.