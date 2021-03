En Montería se adoptarían siete medidas para contener la pandemia

Ante los indicadores de la pandemia en la ciudad de Montería, durante el Comité Científico que se llevó a cabo en la tarde de 22 de marzo, el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanin, dio a conocer las siete medidas que se adoptarían en el municipio en los próximos días.

"Hemos confiado en la responsabilidad ciudadana, hemos respaldado y promovido la reactivación económica segura y responsable. Nuestro deber es contener la pandemia y ante la posibilidad de un segundo pico en Montería, adoptamos en Comité Científico varias medidas que nos ayudarán a bajar la velocidad de propagación del virus y a mantener niveles aceptables de ocupación, las cuales debe aprobar el Ministerio de Interior, que también podrá hacer recomendaciones adicionales", expresó el mandatario municipal.

Las medidas que se han contemplado son las siguientes:

1- Toque de queda nocturno desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 24 al 30 marzo y del 31 de marzo al 5 de abril, va de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. (de cada día).

2- Ley seca desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 24 al 30 marzo y del 31 de marzo al 5 de abril, va de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. (de cada día). No se permite expendio y consumo en sitios públicos, terrazas y antejardínes. La venta digital tampoco será permitida.

3- Se restringen las reuniones sociales con aforos superiores a 10 personas como matrimonios, bautizos, asambleas y cumpleaños, desde el 24 de marzo hasta el 11 de abril.

4- Se prohíben las procesiones y eventos religiosos que impliquen la aglomeración de personas durante la Semana Santa, del 27 de marzo al 5 de abril. Las iglesias podrán realizar sus actos litúrgicos cumpliendo los protocolos biosanitarios que rigen actualmente, así como el control de aforo.

5- Se suspenden las cirugías electivas que no sean urgentes, incluidas los procedimientos estéticos, amparados en la alerta roja hospitalaria declarada en el departamento.

6- Eventos como festivales o ferias presenciales se suspenden hasta tanto se mejoren los indicadores de ocupación hospitalaria y la criticidad. Se podrán realizar actividades virtuales.

7- Los eventos deportivos como torneos o campeonatos privados quedan suspendidos hasta el 10 de abril. Se restringe la práctica deportiva grupal en la Villa Olímpica y demás escenarios deportivos. Solo se permitirán actividades físicas individuales como caminar y trotar

"Son medidas necesarias, estamos cerca de llegar a un segundo pico que queremos evitar, con los indicadores actuales aún podemos revertir su llegada. Montería, ya vivió un pico fuerte entre julio y agosto del 2020, fue muy duro, muchas vidas se apagaron, pero realmente que esto no ocurra depende del compromiso que tenga la ciudadanía frente al autocuidado", expresó.

Asimismo, sostuvo que las puertas de la reactivación económica se han ido abriendo desde septiembre de 2020, de forma gradual y segura. "Si no se acatan las medidas y protocolos volveremos a los cierres, tal como ocurre en Chile. La vacuna nos da esperanza, pero no significa que nos relajemos, que es lo que estamos viendo", puntualizó el alcalde.