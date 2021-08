Decretan toque de queda para personas no vacunadas en Sucre, Sucre

Polémica ha desatado en el municipio de Sucre Sucre, del departamento de Sucre, la expedición del decreto 102, en el cual se advierte de una dura medida que regirá para las personas que no se hayan vacunado contra el COVID-19, en esa zona ubicada en la subregión de La Mojana. Se trata del toque de queda, que empezó a regir este 2 de agosto y se extenderá hasta el 9 del mismo mes.

“Con esto, estamos buscando la inmunidad de rebaño. Nosotros en el departamento de Sucre, salimos beneficiados para la inmunidad de rebaño y lo queremos es que toda la comunidad de nuestro municipio se vacune. Tenemos muchas personas que han fallecido en este municipio que es de sexta categoría, pobre; realmente el acceso para llegar a nuestro municipio es acuático, pero lo que buscamos es que se vacunen”, dijo la alcaldesa de Sucre Sucre, Elvira Julia Mercado

“Las personas que no se quieran vacunar, no hay problema; porque también hay un consentimiento que ellos deben firmarlo. La persona firma su consentimiento e inmediatamente se reporta a la Secretaría de Salud del departamento y al Ministerio de Salud, como somos municipio piloto en la inmunidad de rebaño, a nosotros nos van a enviar todas las vacunas que necesitamos para vacunar a nuestra población; como esa base de datos está en el Ministerio, este sabe cuántas personas se van a vacunar en el municipio de Sucre-Sucre”, agregó la mandataria.

“Un ejemplo, si me mandan 20 mil vacunas y yo solo pongo 18.000; me van a preguntar, ¿las otras 2 mil vacunas dónde quedaron? Yo les digo, que las personas no se quisieron vacunar y aquí está el consentimiento que ellos firmaron. El decreto no obliga a nadie a vacunarse, sino es para motivarlos a que se vacunen, uno lo hace por el sentimiento de la familia”, insistió la alcaldesa.

La mandataria sostuvo que las personas que no quieran recibir este beneficio, no pueden estar en establecimientos como billares, discotecas, bares, no se pueden aglomerar en los Efecty. “No podemos permitir que una persona que no se quiera vacunar, vaya a contagiar a uno que ya esté vacunado”.

De acuerdo con el decreto, los propietarios de establecimientos comerciales abiertos al público tendrán que solicitar el carné de vacunación a los clientes que quieren hacer compras.

Además, se advierte que “las entidades y establecimientos deben acreditar que su personal que ya está inmunizado. Aquellos representantes legales que no lo hagan podrán acarrear sanciones y hasta el cierre de los negocios. También habrá sanciones para quienes infrinjan el toque de queda”.