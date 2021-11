Dejan libres a 10 hombres investigados por extorsión en Córdoba

Las autoridades informaron que, en el marco de la operación denominada ‘Maremoto’, se habría logrado la captura de diez presuntos integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Córdoba. Según lo establecido, este caso venía siendo investigado desde hace 12 meses.



“Se logró capturar a estos 10 presuntos integrantes de una organización criminal que delinquía en los municipios de Tierralta, Valencia, Lorica, San Antero, Momil y la ciudad de Montería”, reveló la Policía en Córdoba.



“La denuncia interpuesta por comerciantes, ganaderos, arroceros y comunidad en general, llevó a los uniformados a realizar el proceso investigativo que permitió establecer el sometimiento del pago de cuotas extorsivas a cambio de no atentar contra sus familias, empleados o negocios. Recaudarían cerca de 150 millones de pesos mensualmente”, agregó la Policía.



Asimismo, las autoridades indicaron que “entre los capturados se encuentran alias ‘Guapacha’, ‘Wido’, ‘Pueblo’, ‘El Negro’ y ‘El Chino’, quienes presuntamente se encargaban de coordinar y ordenar la ejecución de homicidios selectivos y presionar el cobro de extorsiones, mediante el uso de armas de fuego y llamadas intimidantes, de igual forma, del abastecimiento de víveres y armamento a los integrantes de la subestructura”.



Las capturas se habrían dado mediante orden judicial, por delitos como concierto para delinquir y extorsión. Sin embargo, los hombres fueron dejados en libertad por un juzgado con función de control de garantías de Montería, al considerar que la Fiscalía no aportó el material probatorio requerido para la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario.



Según lo conocido por este medio, en la referencia de algunos imputados, se habrían evidenciado expresiones claras de copia y pega, lo cual no se admitió por parte de la judicatura, pues afectaba la credibilidad del testigo en el citado caso.



En desarrollo de las audiencias, la Fiscalía tampoco imputó el delito de extorsión. Pese a esta decisión, los 10 sujetos continuarán vinculados al proceso, pero se podrán defender en libertad.

