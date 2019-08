Demandarán a hijo de Rodolfo Hernández por grabar un video íntimo sin autorización

En redes sociales se filtró un video íntimo de hace varios años, en donde aparece Rodolfo José Hernández, hijo del alcalde de Bucaramanga, teniendo relaciones sexuales con la novia de ese entonces que era Paola Ramírez.

Su exnovia y quien en instagram aparece como "pupaRamírez", dio a conocer en su red social que esa pieza audiovisual fue grabada sin su autorización cuando mantenía una relación sentimental con el hijo del Burgomaestre.

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, Paola explicó que su exnovio siempre ha tenido lujos y dinero pero ha carecido de valores, moral y ética.

Ramírez le dijo a La W que un principio el video le llegó a su casa en un cd y posteriormente se dio cuenta que ya estaba en redes sociales y en varios chats de whastsapp.

"No entiendi porqué pasó eso, me doy cuenta que con eso quieren dañar la imagen de alcalde, pero me están dañando a mí como mujer, como persona, me están denigrando, esto se constituye en un delito y pienso denunciarlo ante la Fiscalía, lo que él hizo es muy grave, dañó mi intimidad, mi imagen, mi familia ha sufrido, voy a tomar acciones jurídicas frente a este tema, es una acción delincuente, faltó a la confianza que yo le tenía por ser mi pareja y de esa manera grabarme sin el consentimiento mío, no quiero dejar eso impune", dijo.

Aseguró que desconoce quién fue la persona encargada de hacer público el video teniendo relaciones íntimas.

"Yo le pregunté por ese video , se hace el loco y me dice que no sabe de qué le hablo, yo le mando las imágenes y me dice que vayamos a denunciar porque no sabe qué está pasando, pero yo le respondo que la denuncia es contra él, porque aquí el delincuente es él, quien me grabó sin mi consentimiento fue él", dijo Paola Ramírez, luego de reclamarle al hijo de Rodolfo Hernández por ese video.