Demoras en resultados de pruebas COVID-19 son inconcebibles: Alcalde de Cali

Tras las reiteradas denuncias que se vienen presentando en Cali por las demoras en la entrega de resultados de pruebas de Covid-19, el alcalde Jorge Iván Ospina, hizo un fuerte llamado de atención a las EPS y les exigió que agilicen el proceso.

"Necesitamos pruebas de laboratorio oportunas y el resultado de las mismas, estamos esperando 10, 12 y hasta 15 días para el resultado de una prueba que hace una u otra EPS, eso es errado, es inconcebible en semejante pandemia", dijo Ospina.

El mandatario sostuvo que la entrega oportuna de resultados, permite que los pacientes tomen las medidas de protección individual, se aislen y evitar más contagios.

"Si se tiene el resultado oportuno se sabe cómo actuar inmediatamente, si el resultado no se tiene, el paciente puede no ser estricto con su aislamiento e incrementarse el contagio", señaló.

Ospina también pidió al gobierno nacional evaluar el modelo de entrega de ventiladores mecánicos, para evitar que sean distribuidos en lugares donde no hay personal capacitado para el manejo de estos equipos.

“Yo me pregunto servirá de algo enviar ventiladores, respiradores a zonas periféricas donde no hay talento humano para su operación apropiada, esa es una pregunta que se la debe hacerse el modelo de Colombia, que está trasladando ventiladores a sitios donde no existen unidades de cuidado intensivo”, agregó.