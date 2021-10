Denuncian cruel maltrato animal en zona rural de Chinú, Córdoba

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, por parte de Aura Díaz, quien manifestó ser la dueña de ‘Pumba’, el labrador de color negro que habría sido atacado con un machete en la vereda Bleo, zona rural del municipio de Chinú, Córdoba.

En diálogo con La W Radio, la mujer sostuvo que el perrito había desaparecido desde el pasado 28 de septiembre, “la sorpresa es que comienzan a buscar al perro, la comunidad, los trabajadores y cuando yo quise llegar allá, ya me tenían noticia; que habían encontrado un terreno removido donde estaba enterrado algo, y que ellos presumían que era el perro porque al pie de la tierra removida había una mata de palma amarga donde había mucha sangre”.

“Al preguntarle a la esposa del capataz de la finca dijo que, habían matado una zorra y la habían enterrado porque se estaba comiendo una gallina cocá. Entonces, ellos salen sorprendidos porque el terreno en el que se hizo el hueco, no correspondía al tamaño de una zorra. Además, se dieron cuenta que habían huellas de perro, yo pido permiso para remover la tierra y cuanta sorpresa que encuentran a ‘Pumba’ con cuatro cortes de arma blanca, en el hocico que se lo cortaron, otro en la frente, en la nuca y otro en el lomo”, relató Aura Díaz.

Lea también en La W:

La mujer señala a un hombre identificado como Fred Hoyos Ruiz, de ser el presunto responsable de este atroz hecho, persona que hasta el momento se ha intentado ubicar, pero no ha sido posible conocer su versión sobre el caso que ha generado rechazo en el departamento de Córdoba.

“El hijo del dueño de la finca donde se encontró al perro, es la persona a quien yo denuncio, y aparece sin saludarme, sin nada, y las primeras palabras que él me dice son: yo di la orden, y tengo testigos porque no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Yo le pregunto que si por qué, y él me dice que los animales míos se metían al predio de él y le hacían daño, que le habían matado una pava real, unos patos y unas gallinas cocá. Yo le dije que no son mis perros, porque ‘Pumba’ no pasaba allá, era mi compañía, un perro consentido”.

El perro de 8 años, habría sido torturado, pues fue enterrado vivo con las heridas provocadas con arma blanca, según el reporte que tienen las autoridades que investigan este caso que ha sido repudiado por varias organizaciones protectoras de animales en el departamento de Córdoba.