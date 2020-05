Denuncian que 11 maestros habrían sido desvinculados de manera arbitraria en Córdoba

El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba-Ademacor, Ermen Martínez Páez, denunció que desde la Secretaría de Educación de Córdoba, se habrían desvinculado a cerca de 11 docentes del servicio sin un debido proceso en medio de la crisis del coronavirus.

De acuerdo con el sindicalista, se estarían expidiendo actos administrativos en los que se dan por terminados nombramientos provisionales, traslados sin el lleno de requisitos y otros.

"Durante la última semana hemos conocido de la expedición de actos administrativos por parte de este ente territorial, por parte de la Secretaría de Educación de Córdoba, por medio de los cuales se dan por terminados nombramientos provisionales. También actos administrativos en los que trasladan a maestros sin motivaciones específicamente en el campo de la legalidad. Son casos que preocupan", sostiene Martínez.

Al tiempo agrega que "la Secretaría de Educación del departamento, está retirando del servicio a docentes nombrados en propiedad que no han llegado a la edad de retiro forzoso, que no han sido objeto de destituciones como consecuencia de procesos disciplinarios y no han sido calificados con pérdida de capacidad laboral".

Frente a la situación que fue calificada por Ademacor como un 'atropello' a la estabilidad laboral del magisterio cordobés, se anunciaron acciones jurídicas y sindicales pertinentes, para respaldar a los docentes.

Entre tanto, este medio consultó con el secretario de Educación de Córdoba, Gabriel Moreno, quien sostuvo que "los retiros obedecen a maestros que ya que gozan de su pensión de derecho, pero que por patologías médicas no están prestando el servicio".

Finalmente expresó que "los traslados obedecen a docentes sin asignación académica que han sido trasladados la mayoría en su mismo Municipio, a establecimiento educativos con necesidad de docentes. Es una actuación normal y dentro de la competencia".

Durante este 26 de mayo, el funcionario sostuvo una reunión con los educadores. Sin embargo, aún no se han hecho pronunciamientos oficiales al respecto.