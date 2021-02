Denuncian que grupos armados obligan a civiles a expulsar al Ejército en Argelia, Cauca

Jonathan Patiño Cerón, alcalde del municipio de Argelia, en el sur del Cauca, habló de la crisis que se presenta en su población y señaló que los grupos armados ilegales tienen sometidos a los civiles.

El mandatario expuso que, recientemente, casa por casa, los habitantes del corregimiento de El Plateado fueron visitados y obligados a llegar a la vereda El Pinche, para expulsar a las tropas del Ejército.

“Si a mí aquí a la oficina me llega un grupo armado y me dice váyase para la otra cuadra, yo no me voy a hacer matar por decirle no a un grupo armado, porque no estamos hablando de que le piden un favor, o de que hay una asamblea para ver si se ponen de acuerdo”, aseguró en La Silla Vacía.

Agregó que las comunidades son víctimas del conflicto armado, y de la estigmatización y señalamientos.

En las últimas horas la comunidad expulsó a los uniformados de la Tercera División del Ejército, que previamente habían sostenido fuertes combates con la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc con presencia en esa zona.

Posteriormente, se registró la masacre de tres hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados en el sector de La Balastrera, y a su lado un letrero que advierte que los asesinaron por “infiltrados del ELN”.

El coronel Rosemberg Novoa Piñeros, comandante del Departamento de Policía Cauca, dijo que, si bien en algunos casos los habitantes pueden actuar presionados por los grupos armados, también hay intereses en los negocios ilegales.