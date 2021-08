Denuncian que mujer fue agredida con pistola taser en sus partes íntimas

En el parque las Cigarras, en el barrio Real de Minas, en Bucaramanga, la Policía realizó un operativo de desalojo de los vendedores informales que estaban en la zona.

Esto generó un enfrentamiento entre los oficiales y las personas afectadas que estaban siendo retiradas.

La situación se puso tensa cuando la mercancía se la iban a llevar en un camión. Liliana Rodríguez, una de las personas que estuvo en el forcejeo con la policía, denunció que recibió varias recargas eléctricas con la pistola Taser en sus partes íntimas.

Además, que indicó que hubo exceso de la fuerza policial en medio de este operativo por parte de un capitán.

"Es un negocio familiar, ellos llegaron a hacer preguntas, dijimos que no nos íbamos a ir, empezamos a desarmar el saltarín, y cuando ya estábamos terminando, se comenzaron a llevar los tubos, yo reaccioné, no se lleven las cosas, se ve en los videos. Se llevaron todo al camión, nos fuimos al camión a sacar las cosas, se metieron a golpearnos, nos pegan, a mi hermano lo capturan, dizque por hurto, yo abracé a mi hermano de la cintura, y ahí fue donde el capitán me jaloneó, me tiraron al piso, me cogieron de la pierna, me pusieron el coso que pasa corriente en la vagina, en la pierna y en la espalda, me torcieron los brazos, tengo morados gigantes".

En un video, que fue público en redes sociales se ve cómo los uniformados hacen lo posible por controlar a los que se oponían a ser trasladados a una estación de policía.

La W ha intentado contactarse con la institución para conocer su versión, pero no ha respondido ante lo sucedido.