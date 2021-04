Desde Bucaramanga piden pasar a alerta naranja para prevenir ocupación de UCI

Aunque en Bucaramanga las cifras no dan para que se esté en riesgo de un tercer pico de la pandemia, ya que el gráfico aún muestra que los números aún están abajo, por prevención, desde la Secretaría de salud de la ciudad, se le pidió a las autoridades departamentales que se decrete la alerta naranja y si es posible comiencen a suspender las cirugías de no urgencia, para que no se llegue a un colapso en ocupación de camas UCI.

"Hablé con el secretario de salud del departamento para que declarara la alerta naranja y con ello, hace que tengamos la posibilidad de no programar las instituciones hospitalarias cirugías electivas no urgentes y con eso le quitamos la presión a las uci y podemos liberar camas que se están utilizando hoy por patologías no COVID", dijo Nelson ballestero, jefe de esta cartera.

Bucaramanga tiene ocupación de camas uci del 63% teniendo en cuenta que el 14% equivale a pacientes con COVID - 19 y al corte de ayer, 12 de abril, habían 102 camas UCI disponibles.