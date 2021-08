Desplazados hace 4 años en Riosucio denuncian negligencia que los tiene sin casas

La comunidad de Pava, compuesta por más de 100 personas, lleva cuatro años en condición de desplazamiento forzado en Riosucio (Chocó). Han vivido en albergues provisionales, y ahora en las aulas de un colegio, en condiciones inhumanas y con techos a punto de caer.

"Están bastante deterioradas estas casas, ya ha habido algunas que se han ido al suelo", señaló el líder de la comunidad, William Perea, en La W.



Foto: Líderes de la comunidad

Los pobladores denuncian que a pesar de que la Fundación Techos se ofreció a construir sus viviendas, el alcalde del municipio Conrad Valoyes sin una explicación clara ha dilatado por más de un año la escrituración del predio al que iban a ser reubicados en sus casas nuevas.

"Hemos estado esperando, le hemos pedido encarecidamente al alcalde que nos colabore con eso y es el día de hoy y no ha aparecido nada" afirmó Perea.



La personera del municipio, Yania Yurgaky, lamentó las condiciones en las que viven esas personas, a quienes por cuenta propia ve gatear sobre las tablas para que, si se cae alguna, logren sujetarse de algo, y no caer directamente en el fango y la basura debajo de las aulas improvisadas.

"El piso está totalmente deteriorado, las bases de estas aulas escolares están casi que desplomándose, una de las viviendas ya se destruyó. Tenemos niños, adultos mayores, embarazadas, hacinamiento absoluto, no tienen recipientes para recoger agua", indicó en La W.



De acuerdo con la funcionaria, en reiteradas ocasiones le ha pedido al alcalde Valoyes que firme la cesión del predio, pero según su versión se ha dedicado a "tirarle la pelota" a otros y en esa actitud lleva más de un año.

"Lo que hace es tirar peloticas, dice que la secretaria de Planeación es la que está a cargo, que ya envió la papelería pertinente, que ya la tiene la Fundación Techos. Voy a donde la funcionaria y me dice que ella no tiene autorización, que el alcalde no le ha mencionado nada. Nos tienen en un vaivén absurdo y en ocasiones hasta irrespetuoso", denunció.



W Radio contactó en reiteradas ocasiones al alcalde Conrad Valoyes para que respondiera a la denuncia, pero no fue posible. En una primera ocasión señaló que sí lo haría, pero luego dejó de responder los mensajes y llamadas de esta casa radial.



