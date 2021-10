Director de la cárcel de Moniquirá fue dejado en libertad

El director de la Cárcel de Moniquirá, Leonel Gamboa Martínez, fue dejado en libertad en las últimas horas tras ser capturado por los supuestos delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.



En diálogo con W Radio, Gamboa Martínez, dijo que: “En buena hora me dejaron en libertad, se pudo comprobar, en la audiencia de legalización de captura, que no tengo ningún tipo de vínculo con organización y mucho menos con temas relacionados con el narcotráfico”.



Según Gamboa Martínez, no había soportes jurídicos para que se diera su captura, la cual a su juicio, carecía de toda lógica el hecho de que lo hubieran vinculado con personas que no conoce.



“Mi función específica es la resocialización de los privados de la libertad de la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad de Moniquirá. Estoy alistándome nuevamente para ir a mi trabajo”, explicó Gamboa.



Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Mariano de la Cruz Botero, dijo que tan pronto se conoció la captura de Gamboa Martínez fue apartado del cargo.

“Inmediatamente fue separado frente a los hechos que generaron la captura de este director”, dijo en la W el director del Inpec.



Sin embargo, Gamboa dijo que no se le ha notificado su retiro del cargo y aseguró que buscará al director del Inpec para notificarle que estuvo ausente dos días.



Reconoció que seguramente seguirá siendo investigado y ligado al proceso. “Será mi abogado el encargado esta situación, pero tenemos elementos probatorios para desestimar cualquier eventualidad”.