Docente de la UPTC denuncia agresión y amenaza panfletaria en su contra

La docente, Ana Cruz Morillo Coronado, de la escuela de agronomía de la UPTC en Tunja, denunció ser víctimas de persecución, agresiones y amenazas panfletarias desde hace más de un año.

“El día miércoles me dirigía a la oficina, que me ha sido asignada por la Universidad para desarrollar mis actividades normales, y encuentro mi cubículo abierto, forzaron las cerraduras, cinta de impresora regada por todos lados, revistas, soportes de mis proyectos de investigación dañados”, explicó Murillo Coronado.

Lo que le preocupa a la docente, Murillo Coronado, es la amenaza en donde le advierten: “si no se va de la universidad, pues que me atenga a las consecuencias, considero que son hechos muy graves”.

Sostuvo que puso las demandas ante las autoridades judiciales, a la Defensoría del Pueblo y la Casa de la Mujer. “Es una situación que no debe presentarse en una universidad con acreditación de alta calidad”.

Frente al acompañamiento de la Uptc a la presunta situación de agresión, Ana Cruz Morillo Coronado dijo que no ha recibido ningún tipo del rector y vicerrector de la institución educativa. “Con las altas directivas no he tenido ningún tipo de comunicación”.