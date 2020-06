El 95% de los colegios en Córdoba no contarían con condiciones para el retorno a clases

La Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) insistió en rechazar el retorno a clases en medio de la pandemia.

El presidente de Ademacor, Ermen Martínez, asegura que, el 95% de los colegios del departamento de Córdoba no cuentan con las condiciones para que los estudiantes vuelvan a las aulas.

"Ninguna institución educativa de Córdoba consta de los elementos de bioseguridad, de la infraestructura para arropar a nuestros niños en un posible regreso a clases. La alternancia no tiene ningún objetivo, sino poner en riesgo la vida y la salud de los estudiantes más pobres de Córdoba”, expresó el representante de los docentes en el departamento.

En un comunicado conocido este 15 de junio, la Asociación además expresa "muy lamentable la decisión del Gobierno Nacional en autorizar a las entidades territoriales certificadas en educación, sobre el retorno a clases de los estudiantes, sin contar con las mínimas condiciones de bioseguridad o higiene en la mayoría de los establecimientos educativos, conduciendo esto a una hecatombe por la profunda crisis de la pandemia que se registrará en estos periodos de tiempo, si se llegara a realizar".

"Sugerimos que esta decisión debe ser analizada con responsabilidad y sometida al diálogo a la concertación nacional de expertos, con la participación de padres de familia, directivos docentes, docentes y estudiantes", se agrega en el comunicado.

El secretario de Educación de Montería, Óscar González, por su parte establece que "nos estamos preparando de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación y tenemos dos meses para tomar la decisión, si nuestros niños regresan o no las instituciones educativas. Ahora mismo no pueden regresar, independientemente de los que pase, si en agosto no se cumplen las condiciones, las clases continuarán hasta diciembre de manera virtual".

Sin embargo, el gremio de docentes en Córdoba, ha establecido que es vital que la problemática sanitaria del coronavirus se solucione para que sean viables las clases semipresenciales.

Aseguran que pese a los inconvenientes, han cumplido con el aprendizaje desde casa.

Recientemente, los educadores protestaron en el Centro de la ciudad de Montería, rechazando la mencionada propuesta y algunos incumplimientos en acuerdos pactados con el Gobierno Nacional.

