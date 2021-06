El drama de una familia por la desaparición de un joven en Popayán

Desde el pasado 27 de mayo de 2021 no hay pista alguna de Brayan Alexander Arias Muñoz, un joven de 23 años de edad que fue reportado como desaparecido en el norte de la ciudad de Popayán.

Según los testimonios de sus familiares, el joven salió junto a su hermano de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Santa Clara. Los dos tomaron un taxi, pero al llegar a su casa, en el barrio Bello Horizonte, Brayan Alexander continuó el recorrido.

Andrés Quelal, hermano del ciudadano desaparecido, narró que cuando llegaron al lugar de residencia, su familiar no descendió del automotor y tomó rumbo desconocido.

“En las cámaras miramos que yo me bajo del vehículo, pero mi hermano no (…) Gracias a los videos nos dimos cuenta que él llegó a un barrio detrás de las piscinas de Comfacauca, y desde entonces no tenemos pistas de su paradero”.

Según el hermano, en medio de las diligencias de búsqueda encontraron la chaqueta y unas llaves. Asimismo, conocieron el testimonio de un hombre que señaló haberlo visto maniobrando un taxi, versión que resulta extraña para sus seres queridos “pues él no sabe conducir”.

A pesar de los recorridos que con el acompañamiento de las autoridades y organismos de socorro han realizado en el río, el barrio e invasiones cercanas, no han encontrado respuestas o pistas de su paradero.

Los familiares pidieron a los organismos competentes que no cesen las actividades y les ayuden a localizar lo antes posible al joven universitario.