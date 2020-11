El lío jurídico sin resolver del secretario electo de la Asamblea del Magdalena

En cumplimiento con el cronograma de la duma departamental para la elección del secretario general, en reemplazo de María José Zorro, llega José Fernández de Castro, quien recibió el voto de 12 diputados y solo una persona se abstuvo de apoyarlo argumentando dudas jurídicas sobre el candidato.

Fernández enfrenta una investigación por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros por la contratación en 2008 – 2009 de 66.569 kits escolares, en los que presuntamente hubo sobrecostos por un monto cercano a los $3.233 millones de pesos, mientras el destituido por parapolítica, Omar Díaz Granados era gobernador del Magdalena.

En 2011 el nuevo secretario fue privado de la libertad y junto a otros funcionarios públicos se le sumó a la anterior acusación los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contrato. Y solo a través de un hábeas corpus le fue levantada la medida de detención.

La supuesta participación del secretario electo en los líos jurídicos que tiene abiertos en la Fiscalía de la Nación sería la causal para que no recibiera el apoyo de la totalidad de la plenaria. Pues, de continuar las audiencias y fallar en contra de Fernández además de quedar en vacancia el cargo, podrían enfrentar cargos los diputados que lo eligieron.

Por su parte, el secretario explicó que todo obedece a una conspiración política que fue orquestada en 2011 cuando él aspiraba a la alcaldía de Ciénaga, Magdalena. Asimismo, dijo que la lentitud del juicio no ha sido por su culpa.

“Tengo un proceso penal ante el Juzgado Segundo del Distrito que está en la etapa de juicio y que no ha seguido su normal desarrollo porque el Fiscal tiene más de 2 años que no se presenta, cosa que incomoda a las partes. Yo particularmente me he quejado de esa conducta”, dijo José Antonio.

“Esto no influye para nada en el ejercicio de mi cargo, tengan los magdalenenses la certeza que tendrán un secretario apegado a la ley. Estén seguros que no cometí ninguna falta”, agregó.