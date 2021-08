Empresarios del sector nocturno de Cali piden ampliar horario de funcionamiento

Argumentando que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en Cali se encuentran por debajo de 89%, representantes del gremio de establecimientos nocturnos, hicieron un nuevo llamado a la Alcaldía Distrital para que permita que se amplíe el horario de funcionamiento hasta las 3:00 a.m.



Actualmente en la ciudad rige la ley seca entre 1:00 am y 5:00 am, lo que representa para los empresarios un freno a su recuperación y reactivación económica.





Alcalde @JorgeIvanOspina necesitamos URGENTE horario en Cali hasta las 3am. Estamos en desventaja con municipios como Yumbo 5am y candelaria 3am. Miles de familias dependen de esta labor. Llevamos más de 18 meses sufriendo. #REACTIVACIÓN #AUTOCUIDADO Y #EMPLEO es el clamor! — Manuel Pineda Villarreal (@manuelpineda999) August 2, 2021

El presidente de Asobares, Manuel Pineda, le envío un derecho de petición al mandatario Jorge Iván Ospina, en el queAdvierte que miles de familias dependen 100% de esta actividad económica y de un gremio que lleva más de 18 meses sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID-19.