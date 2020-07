En Aracataca comentan que escultura de ‘Gabo’ no se parece al escritor

Como un hecho macondiano ha sido catalogado el reparo de algunos cataqueros con la estatua del nobel Gabriel García Márquez, que será colocada en la plaza Bolívar de Aracataca.

La historia tiene un ingrediente adicional, pues, la actual imagen del escritor no es la que inicialmente colocarían en el escenario público, 8 meses atrás el cartagenero Óscar Noriega llevó al municipio, por encargo del Alcalde de turno, una efigie que prometía quedarse en la población, pero esto no ha sido así.

Le puede interesar: Ascienden a nueve los contagios por COVID-19 en la cárcel de Santa Marta

Cuando inició la remodelación de la plaza, Noriega presentó su hoja de vida y fotos de la obra, pero esta no llenó las expectativas de la interventoría ya que no estaba hecha en bronce, por lo que prefirieron encargarle la tarea a una segunda persona, a pesar que el diseño del primero gozaba de aceptación.

La tarea la desempeñó el artista plástico de La Guajira, Otto Arteta Bonivento, quien es reconocido por la creación de diversos mosaicos en el Caribe. Y aunque construida en el material solicitado y bajo los conceptos y técnicas de la artística, la escultura ha sido cuestionada.



Imagen de Otto Arteta, cuestionada por el parecido con el nobel. Foto: Cortesía: Óscar Noriega

José Polo, comunicador social de la población, señaló que el fenómeno ha generado mucha expectativa ya que, aunque la gente desconoce la escultura de Arteta, “la otra había gustado mucho. Queremos ver la nueva porque se dice que la eligieron para economizar y tememos a que se cumpla lo que reza el dicho: ‘lo barato sale caro’”.

“Considero que el material de la obra no era lo más importante, porque yo tengo los moldes y la hubiese fundido en bronce, como lo pedían. En mi caso, la Interventora fue la que dijo que mi escultura no le gustaba. Desde un principio no hubo interés, se notó que el factor económico primó”, dijo Noriega.

Le puede interesar: Pastor evangélico convocó jornada de oración clandestina al sur de Santa Marta

Esta representación hecha con resina de carbono y partes de bronce y cobre no cumplía con los ítems solicitados por el contrato según la ingeniera Ingrid Fernández, quien aclaró que junto a esta obra concursaban otros 4 bocetos que sí se ajustaban a lo que exigía la interventoría.

“Cuando conocí la escultura dije que no estaba de acuerdo, porque el valor no correspondía al material utilizado, fibra de vidrio, lo que nos parecía peligroso. Pedí nuevas propuestas de bronce para que la gente pudiera interactuar con ella. Así fue donde conocimos la obra de Otto Arteta”, agregó Fernández.

De acuerdo con el testimonio de la interventora la escultura seleccionada está inspirada en el realismo mágico y literario del nobel, ya la veeduría aprobó la imagen por lo que esta será, sin marcha atrás, la que erigirán una vez se culminen los trabajos del parque central, ya que se encuentran suspendidos por la pandemia.



Escultura de Óscar Noriega avaluada en más de $300 millones de pesos. Foto: Óscar Noriega

Aunque haya una decisión sobre cuál será la obra la discusión continúa, dado que existe una familiaridad con la escultura de Noriega, que con esta serían 3 las figuras que el autor hace en honor a ‘Gabo’.

Le puede interesar: Declaran alerta roja hospitalaria en Santa Marta por emergencia del COVID-19

Para el sociólogo e historiador, Edgar Rey Sinning, esta situación se dirime teniendo en cuenta el rostro del escritor, acudiendo a la obra que guarde más similitud con los gestos faciales del personaje de quien se hace el homenaje.

En la región existen obras que se han alejado de la realidad, por ejemplo, las figuras de Carlos Vives y Guillermo Buitrago en Ciénaga, que en su momento fueron cuestionadas porque su aspecto no era el de los mencionados.