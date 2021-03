En fallo de primera instancia condenan a un veedor en Córdoba por estafa agravada

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, encontró responsable del delito de estafa agravada al veedor Abelardo Enrique Morelo Lorduy, por lo que fue condenado a 5 años de prisión domiciliaria.

De acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, el veedor de 58 años de edad, hizo parte de la banda criminal ‘Los Inmobiliarios’, dedicada a estafar a personas que adquirieron bienes de buena fe.

Según la sentencia, el testigo clave de este caso es Edgar Ángel Cadavid, quien en su declaración reconoció haber hecho parte de la citada estructura y expresó que la función de Morelo Lorduy al interior de ese grupo delictivo era la de falsificar documentos con sellos que parecían auténticos de reconocidas notarías para poder hacer efectivas algunas ventas de inmuebles y bienes muebles.

“Las funciones de él (Aberlardo Morelo), era hacer las cédulas falsas para suplantar a las personas”, sostuvo Edgar Cadavid.

El veedor también deberá pagar una multar por 66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“El señor Edgar Cadavid, testigo creíble no vaciló, fue verosímil y directo, respecto de la participación del acusado en los hechos materia de investigación; señalamientos que no fueron desvirtuados por la defensa. Por el contrario, coinciden en ciertos aspectos, agregando veracidad a este testimonio”, se establece en la sentencia.

Además, de la sanción antes referenciada, el Juzgado también ordenó “condenar al encartado con fundamento en los Arts. 43 y 51 del Código Penal, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo término de la pena principal”.

Frente a lo expuesto, el veedor Abelardo Morelo Lorduy, señaló que “la Fiscalía no presenta un testigo en mi contra que diga que yo estafé, que me entregó algún dinero a mí para entregarle algo, no lo presenta”.

“No hay víctimas, se presentaron dos víctimas de la banda Los Inmobiliarios que es con la que me están vinculando y esas víctimas claramente dicen que no me conocen, que nunca han tratado conmigo. Además, en la audiencia la Fiscalía no presenta ningún documento que yo haya falsificado”, manifestó el veedor.

Por lo anterior, la decisión judicial fue apelada por la defensa del hoy condenado y será el Tribunal Superior de Montería, a través de su sala penal, el encargado de definir si se ratifica o se revoca la condena.