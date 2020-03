En riesgo el servicio de aseo en centros médicos de Bucaramanga

Desde septiembre del 2019 se le deben cerca de 300 millones de pesos a Ultramatic y Ecoservir, entidades que le prestan el servicio de aseo a todos los centros de salud de Bucaramanga, el hospital del norte y la Uimist, que es la materno infantil Santa Teresita.

A la fecha el instituto de salud de la ciudad, ISABÚ no ha cancelado el dinero, lo cual, pone en peligro esta labor en tiempos tan importantes como estos con el covid – 19.

Santander aumentó a 8 casos con Covid - 19, ¿De dónde son los nuevos contagiados?

Jaime Enrique Duarte, representante legal de las empresas , dijo que, " el aseo no no han cancelado y lavandería sí tomamos la decisión de renovar el contrato para no dejar sin el servicio vital en las entidades, pero, hay un problema de pagos porque no nos han cancelado el contrato del año anterior y el de este año, y el proceso de facturas es muy complicado, Vamos a seguir prestando el servicio,pero, hacemos un llamado a la Alcaldía para la gestión de recursos".

El Isabú reconoció que la deuda asciende a los 300 millones de pesos y que se hace lo posible por cancelarle a las entidades para que los centros médicos no se vean perjudicados.