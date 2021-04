En Risaralda solo quedan disponibles 10 camas UCI para pacientes con COVID-19

Las cifras de contagio y de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos que se registran actualmente en Risaralda son cada día más preocupantes. En las últimas horas, el departamento llegó al 94 % en la ocupación de camas UCI para pacientes COVID y el índice de positividad alcanzó el 35 %.

Así las cosas, las proyecciones de los epidemiólogos apuntan a que las dos próximas semanas serán incluso más críticas; por su parte, Sandra Gómez, directora de salud pública departamental, aseguró que pese a los esfuerzos que se vienen haciendo, solo hay 10 camas disponibles.

"Hemos tenido fallecidos en las UCI, las restricciones que tenemos en el departamento ha disminuido la accidentalidad y las riñas callejeras en horas nocturnas, se ha hecho redistribución de las camas de UCI no covid a Unidad de Cuidado Intensivo covid, ampliándose la capacidad instalada; y por último, como estamos en alerta roja hospitalaria, las cirugías no urgentes que requieren también UCI no se están haciendo y por lo tanto no se están reservando", indicó Gómez.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se reportaron 213 nuevos casos positivos de COVID-19 luego del procesamiento de 616 muestras; además, seis personas fallecieron en este departamento, llegando así a un total de 1.371 muertes como consecuencia del coronavirus.