En total normalidad transcurrió jornada de protesta en Barranquilla

La jornada de manifestación de este miércoles se vivió en Barranquilla en completa normalidad y sin alteraciones del orden público, de acuerdo con el balance entregado por las autoridades.



En total, las movilizaciones se distribuyeron en tres puntos, desde las 8 de la mañana. Fueron más de 5.000 mil personas las que salieron a protestar a las calles contra la Reforma Tributaria.

La marcha más importante en número salió desde la carrera 8 con avenida Murillo y la otra desde la cra 43, ambas avanzaron por toda la Murillo hasta La Plaza de la Paz, donde finalmente se concentraron los manifestantes, para luego continuar hasta el Paseo Bolívar, en el centro de Barranquilla. Aquí, estudiantes se subieron a la estatua El Libertador y escribieron varios mensajes como: no a la reforma, no más SMAD, soñar no es un delito, entre otros. Minutos más tarde los protestantes salieron rumbo al monumento Simón Bolívar, el cual también fue víctimas de grafitis y donde finalmente concluyó la movilización.



foto: cortesía.

Durante las protestas, se presentaron bloqueos, transmetro tuvo que desvíar algunas rutas y suspender el servicio de transporte masivo por tres horas. Sin embargo, ya al medio día el sistema estaba operando con normalidad.

También se evidenció un buen comportamiento de los barranquilleros y una marcha pacífica hasta finalizar el recorrido. Las personas desde sus trabajos y hasta desde sus casas salieron a aplaudir para apoyar la marcha, que se llevó a cabo sin ningun contratiempo. Muchos de los protestantes llevaron su bandera de Colombia mientras otros acompañaron la marcha con carteles o cantando todo tipo de arengas con tambores y otros instrumentos.

Los manifestantes estaban organizados, aunque muy cercas unos de los otros, pues se pudo observar que no respetaron el distanciamiento, pero la gran mayoría usó el tapabocas, incluso muchas personas llevaron cajas de este elemento de bioseguridad para regalar.

En cuanto a la seguridad, las autoridades dispusieron más de 1.000 hombres y grupos especiales como el ESMAD. Así mismo, dispusieron de 15 drones y del Helicóptero Halcón. Además, desde el Puesto de Mando Unificado de la Policía, se vigiló el desarrollo de la marcha en tiempo real las imágenes de las cámaras de vigilancia y de los drones dispuestos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.



La secretaria de Gobierno Jennifer Villarreal resaltó el normal comportamiento de los manifestantes y agradeció el acompañamiento por parte de la Policía Nacional y demás organismos de emergencia.



“Las manifestaciones en la ciudad de Barranquilla han transcurrido de manera normal. Se ha realizado jornadas de pedagogía por parte de la Secretaría de Salud y el Ministerio Público invitando a cada uno de los manifestantes a que usen el tapabocas, a que mantengan el distanciamiento social para cuidarse ellos y cuidar las personas que están a su alrededor. Queremos también agradecer el apoyo que hemos tenido por parte de la Policía Nacional y los organismos de emergencia”, expresó la funcionaria.