¿Es conveniente realizar proyectos mineros en Santurbán?

A partir de las declaraciones que recientemente ha dado el Gobierno sobre una reactivación económica del país, después de la pandemia, en la que será protagonista el sector de la minera, se conoció que ya está adelantado el proceso de licenciamiento del proyecto minero Soto Norte ubicado en Santurban, Santander.

Desde la región han manifestado su rechazo proque nuevamente se habla de una afectación al Páramo, que además no ha sido nuevamente limitado, pero desde la empresa encargada del proyecto (Minesa) y desde el Gobierno aseguran que el proyecto no se hará en ninguna zona protegida y que además la ley en Colombia prohíbe el desarrollo de proyectos mineros en páramos. Minesa aclara que si el proyecto estuviera en páramo ni siquiera podría estarse evaluando, simplemente no lo admitirían para estudiarlo.

En primer lugar, Erwing Rodriguez-Salah, Defensor del páramo dijo que "Anla no debería estar aprobando licencias cuando no se ha delimitado el páramo (...) No queremos otra delimitación política, eso afectaría el agua, igual que la expedición de licencia".

De igual manera, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cardena habló sobre el estudio que evidencia las graves afectaciones que tendría esta actividad en el Páramo y dijo que "la investigación da como resultado que podemos perder 60 especies en este ecosistema si se aprueba la minería".

Por su parte, la viceministra de minas, Carolina Rojas, afirmó que "La minería hace parte de nuestras vidas, está en la diversificación de la energía, como los paneles solares. La minería en Colombia se hace con todas las de la ley".

"La minería en Colombia no se hace en áreas protegidas. Tenemos las herramientas para revisar los procesos de licenciamiento" aclaró.