Es mejor humillarse una vez: joven que corrió desde Rionegro para hablar con Duque

Julián Esteban Villegas corrió desde Rionegro, Antioquia, hacia Bogotá durante 95 horas para poder hablar con el presidente Iván Duque.

Villegas contó en W Fin de Semana que “en el camino tuve muchas dificultades, duré 24 horas sin comer porque me quedé sin plata. Cuando llegué a Neiva me quería retirar, pero pensé que había gente que no comía y era muy pobre”.

También recalcó que “es mejor humillarse una vez y no vivir humillado toda la vida. Mi pensamiento es arrodillarme frente al presidente para que escuche a los jóvenes, a los ciudadanos y a los campesinos. Quiero que Duque haga una reconciliación con el pueblo”.

Además, dijo que “voy en un carro para la Casa de Nariño, porque tengo una reunión con un consejero presidencial, pero todavía no me han dado cita con el presidente […] Los que están en esa mesa de negociación no nos representan”.

Finalmente, señaló que “una de las necesidades es acabar con la corrupción y el hambre. Colombia es demasiado hermoso, biodiverso y si el país no tuviera tanta corrupción, la guerra sería menor”.