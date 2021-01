Escasea críticamente sangre en el hemocentro del HUS en Santander

El año pasado fue crítica la donación de sangre por el confinamiento tras el virus, pero en esta etapa debido al nuevo pico y las restricciones la gente no está saliendo a donar, lo que ha aumentado la escasez en el hemocentro del hospital Universitario de Santander, HUS.

Sigilfredo Fonseca, encargado del Hemocentro, dijo que se vienen dos semanas muy críticas, ya que no hay nadie en los parques, ni en los universidades.

"No están en los parques, no están en las universidades, la universidades cerradas, es muy pesado, estas semanas serán críticas, no toca seguir buscando casa por casa, Además de la ocupación en UCI con pacientes covid, que algunos necesitan sangre. La gente que quiera ayudar puede desplazarse al hemocentro, se atiende de 7:00 a.m.

El reto semanalmente es recoger 220 unidades de sangre, pero, con las salidas que hacen, solo se recogen 120 unidades.