Escasez de agua obliga racionamiento escalonado en Villa de Leyva

Tras una reunión con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y un análisis sobre falta de lluvia constante en la zona y bajos niveles en la quebrada La Colorada que abastece al acueducto, así como la disminución en el río Cane tienen a Villa de Leyva enfrentado escases de agua, se tomó la decisión de realizar racionamientos escalonados.

“El invierno pasado no fue fuerte, y no dejó suficiente agua en los nacederos, además que las lluvias no son constantes para recuperar los caudales de los dos afluentes que abastecen a nuestro municipio”, dijo el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos.

El mandatario llamó a la cordura a su comunidad para que hagan uso eficiente y racional del agua, mientras aparecen las lluvias.

Castellano cargumentó que los racionamientos escalonados para permitir que los tanques de almacenamiento del municipio no se bajen en su totalidad, porque después sería muy complicado.

“Cuando los tanques se bajan a un nivel crítico, cerramos el abastecimiento y volvemos a recuperar el nivel de los tanques para nuevamente dar servicio”, dijo.