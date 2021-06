Esta semana iniciaría vacunación para mujeres embarazadas en Tunja

Ante el más reciente anuncio del ministro de Salud Fernando Ruíz sobre la vacunación a población gestante, es importante conocer que es un proceso que se encuentra en estudio, debido a que se deben conocer con claridad que tipo de vacuna es la más apta para esta población.

Las mujeres que se encuentren en etapa de gestación o lactancia deben esperar a que se de un resultado al estudio, pues aunque se encuentren dentro del grupo de población priorizado de acuerdo a las etapas no pueden ser vacunadas.

"Dependiendo de las directrices del Ministerio de Salud, se espera que para esta semana se autorice el proceso de vacunación, para este tipo de población priorizando a las mujeres que se encuentren dentro de las autorizadas en el Plan Nacional de vacunación", mencionó Lucy Esperanza Rodríguez, secretaria de Protección Social de Tunja.

Hasta el momento en la ciudad de Tunja no se han aplicado vacunas a este tipo de población debido a que no se cuenta con la autorización por parte del Ministerio de Salud. Importante mencionar que algunas docentes priorizadas en el Plan Nacional no se han podido vacunar debido a que están en estado de lactancia o gestación.