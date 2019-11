Estudiante que perdió uno de sus ojos apoya la protesta en Cauca

Esteban Mosquera, el estudiante que se convirtió en uno de los símbolos de las protestas tras perder uno de sus ojos en choques con el Esmad en Popayán, aseguró que apoyará la movilización de este jueves 21 de noviembre.

El universitario desmintió la información que ha circulado en redes sociales, acompañada de una imagen que señala que supuestamente está en contra de la protesta social, como consecuencia de los hechos que le ocurrieron el 13 de diciembre de 2018.

Mosquera aseguró que se trata de mensajes falsos y, al contrario, hizo una invitación a todo el País a unirse y marchar en el marco del “gran paro nacional”.

“Después de lo que me sucedió, me siento con mucha más fuerza y me siento más indignado por la situación en la que está Colombia (…) Nos vemos en las calles con arte, nos vamos a pronunciar y vamos a resistir fuertemente”, aseveró.

La reacción del joven se produjo luego que en las redes sociales se hiciera viral una supuesta noticia en la que aseguraba que “un ojo vale más que una protesta”, por lo que aconsejaba no marchar este jueves.

