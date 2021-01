Funcionario que lidera operativos contra fiesta clandestinas en Cali fue amenazado

Para el subsecretario de Inspección y Vigilancia de Cali, Jimmy Dranguet, salir a diario a cumplir su labor de impedir que se realicen fiestas clandestinas en medio de la pandemia por el COVID-19, se ha convertido en un dolor de cabeza.

El funcionario denunció ser víctima de amenazas en su contra a través de redes sociales, al parecer, por quienes orquestan los encuentros masivos de personas que desafían la ley e incumplen con todas las medidas de bioseguridad poniendo en riesgo su salud.

"Hay grupos de artistas, dj 's, ciudadanos que no están contentos con nuestra labor y nos han amenazado, mensajes fuertes que he recibido por WhatsApp, interno de Instagram, redes sociales y esto no será un obstáculo para seguir cumpliendo con mi trabajo", indicó Dranguet.

Advirtió que interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación con los números de teléfono y los perfiles de redes sociales de donde provienen los mensajes intimidatorios.

El general Juan Carlos Rodríguez Acosta, comandante de la Policía de Cali, quien rechazó lo ocurrido, indicó que ya iniciaron un proceso de investigación con personal de inteligencia, para identificar a los responsables de las amenazas.